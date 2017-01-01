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Hovak Kalesi yıkılmaya yüz tuttu



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Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesi Alatarla Köyünde bulunan Hovak Kalesi bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu.

Eski Türk sanatının izlerini taşıyan bir tarihi kalıntının yok olmak üzere olduğunu ifade eden emekli öğretmen Osman Aslan, "Kale büyük bir yapıt. Genel yapı olarak kendini korumuş yer yer yıkılmış olsa da bir restorasyonla turizme kazandırılacak bir yapı." dedi.

Aslan, kalenin tarihi hakkında şu bilgileri verdi:

"Erzurum'a 155 km, Oltu'ya ise 37 km uzaklıkta. Burada bulunan kale, şatonun etrafında bulunan manastır. Kalıntıları da buranın daha önce de şato olarak inşa edildiğini çağrıştırmaktadır. Oltu'nun en yüksek dağı olan Akdağın eteklerinde 50 metre yüksekliğinde bir tepenin üzerine kurulmuş. Orijinal yapısını korumuş güzel bir kale"

Gürcü kralı tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Hovak Kalesinin bakımsızlık ve ilgisizlik dolayısıyla yıkılmaya yüz tuttuğunu belirten Osman Aslan, ilgili kurum yetkililerine restorasyon yapılması çağrısında bulundu.

(DMA-AA-Y)



10.05.2017 11:28:06 TSI

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