Edremit'te çiçek fideleri dikimi
(Fotoğraflı)
İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilerle çiçek fidesi dikimi yapıldı.
Şabaniye Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlköğretim Okulunda yapılan etkinlikte, öğrenciler bitkileri tanıyarak güzel vakit geçirdiler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce temin edilen çiçek fideleri; gübre, kum ve toprak ile hazırlanan harca dikildi.
Okul idarecileri ve öğretmenlerinin kendi gayret ve fikirleriyle yapılan etkinlikte; çiçek fideleri hazırlanan pet şişelere öğrencilerle birlikte dikildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan çiçekler, okulun koridor ve merdivenlerine asılarak güzel bir görüntü oluşturuldu.
(MSA-Y)
10.05.2017 12:12:21 TSI
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