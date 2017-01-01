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Genel Sekreter Yardımcısı Tamer çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, minibüs duraklarında yapımı devam eden yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Beşyol mevkiinde bulunan minibüslerin depolama alanı ve güzergah çalışmaları için yapımı devam eden durak, yol genişletilme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Tamer, firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bir açıklamada bulunan Tamer, "Trafik akışının daha rahat ve hızlı olması için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Kampus, Sanayi, İstasyon, Seyrantepe, F- Tipi, Bardakçı TOKİ, İskele, Kale, Altıntepe, Selimbey, Yalı Mahallesi, Şahbağ Köy İçi, Şahbağ Düzyol, Sıhke TOKİ minibüsleri Beşyol dereden kalkacak, Defterdarlık Caddesini takiben İpekyolu Halk Eğitim Merkezi önünden yolcularını alarak mahallelere hareket edecekler. Amacımız, hem trafik akışını rahatlatmak hem de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır" dedi.

(ATL-MSA-Y)



10.05.2017 12:16:58 TSI

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