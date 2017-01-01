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Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'den Berat Kandili Mesajı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan ayının habercisi ve Ramazan ayı önceki son kandil gecesinin Berat Kandili olduğunu belirten Şahin, "Beraat gecesi de diğer mübarek gecelerimiz gibi gündelik hayatın akışı içinde bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür etme imkanları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. İnsanların bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiği kulluğunun farkına vardığını, kendisine çeki düzen verdiğini, Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerini yeniden tanzim etme fırsatı bulduğunu bir gecedir. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizle muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için, bu mübarek geceyi fırsat bilmeliyiz. Bu gece; Fahri Kâinat Efendimiz 'in (S.A.V), 'Allah'ım öfkenden rızana, cezandan affına, Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir' duasıyla Yüce Mevla'ya yakarma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslâm âleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, terörle mücadelede şehadet şerbetini içen şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak, terörle mücadelede ordumuzu ve emniyet mensuplarımızı her daim muzaffer eylesin. Beraat gecemizin gerçek beraatlarımıza vesile olmasını, hepimize mübarek Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden beraat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Osmaneli Belediye Başkanlığı olarak akşam namazından sonra Rüstem Paşa Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacağı bildirildi.

(ZZ-MET-Y)



10.05.2017 12:20:59 TSI

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