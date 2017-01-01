Aşı haftası kompozisyon yarışması ödülleri verildi
(Fotoğraflı)
Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de aşı ile ilgili düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü, ortaokul öğrencileri arasında Aşı Haftası nedeniyle kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Törende dereceye giren öğrencilerden Buse Bulut'a bisiklet, Lizge Tataş'a kitap seti ve Elenur Kayar'a ise dolmakalem ile çeşitli hediyeler verildi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sercan Özaydın, "24-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından organize edilen Dünya Aşı Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler ile her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmasının güçlendirilmesi ve her yaşta insanın korunmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Dünya Aşı Haftası nedeniyle okullar arası bir kompozisyon yarışması düzenledik" dedi.
(ET-AKK-Y)
10.05.2017 12:26:09 TSI
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