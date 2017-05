YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşı haftası kompozisyon yarışması ödülleri verildi

Aşı haftası kompozisyon yarışması ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de aşı ile ilgili düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü, ortaokul öğrencileri arasında Aşı Haftası nedeniyle kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Törende dereceye giren öğrencilerden Buse Bulut'a bisiklet, Lizge Tataş'a kitap seti ve Elenur Kayar'a ise dolmakalem ile çeşitli hediyeler verildi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sercan Özaydın, "24-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından organize edilen Dünya Aşı Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler ile her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmasının güçlendirilmesi ve her yaşta insanın korunmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Dünya Aşı Haftası nedeniyle okullar arası bir kompozisyon yarışması düzenledik" dedi.

(ET-AKK-Y)



10.05.2017 12:26:09 TSI

NNNN