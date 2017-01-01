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Konyaaltı Orkestrası'ndan konser



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) keman eğitimi gören kursiyerler, Buket Güzel'in şefliğinde sahne aldı.

KONSEM'de keman, piyano, bağlama gibi derslere katılan kursiyerler kurdukları 'Keman Orkestrası' ile sahne aldı. Geçtiğimiz yıl ilk konserleriyle büyük beğeni alan Keman Orkestrası'nın bir birinden yetenekli 12 üyesi, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda bir konsere verdi.

Buket Güzel'in şefliğinde düzenlenen konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Minik kursiyerler kemanlarıyla başarılı bir performans ortaya koyarken, onlara piyanoda Özgür Nurbel, basgitarda Serhat Boran, perküsyonda Mehmet Güvenir ve bateride Ergin Girgin eşlik etti.

Tuna Dalgaları, Kuğu Gölü Balesi, Benimle Oynar Mısın?, Damdaki Kemancı, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı gibi bir bir birinden değerli 12 eseri seslendiren minik orkestra, seslendirdikleri solo şarkılarla da Antalyalılardan büyük beğeni aldı.

(İA-Y)



10.05.2017 12:26:17 TSI

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