Öğrenciler sağlık için hareket etti



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde sağlık meslek lisesi ve Anadolu lisesi öğrencileri, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında, sağlıklı yaşamın insan hayatındaki önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Genç Şehir Stadyumunda 'Sağlık İçin Hareket Et' sloganıyla başta kalp hastalıkları olmak üzere sporun insan sağlığındaki önemine dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Savunma sporu, egzersiz hareketleri, koşu ve yürüyüş yaparak sağlıklı yaşama dikkat çeken öğrencilerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin ardından konuşan Genç Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Abdurahman Yılmaz, "Bugün 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü. Biz de sağlık lisesi olarak ilçemizde farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizle beraber bir etkinlik düzenledik. Bugün fizik kondisyon hareketleri yaptık, bununda sağlıklı yaşam için gerekli olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızın bu konuya daha duyarları olması için bunu sürekli hale getirmemiz lazım"dedi.

Etkinliğin güzel geçtiğini belirten öğrencilerden Büşra Davran ise, "Dünya hareket günü nedeniyle buraya gelip arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle birlikte yürüyüş yaptık, savunma hareketleri yaptık ve son olarak egzersiz çalıştık. Her şey çok güzel geçti. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

10.05.2017 12:32:58 TSI

