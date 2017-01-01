ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce Üniversitesinden uluslararası Şota Rustaveli 850. yılı sempozyumu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:42
Düzce Üniversitesinden uluslararası Şota Rustaveli 850. yılı sempozyumu
Düzce Üniversitesinden uluslararası Şota Rustaveli 850. yılı sempozyumu

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu'nu 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında uluslararası bir katılımla gerçekleştiriyor.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve üç gün sürecek olan sempozyumda, 12. yüzyılın ünlü Gürcü bilgesi ve yazarı Şota Rustaveli ve konusu dostluk ve sevgi olan Kaplan Postlu Şövalye (Vephistkaosani) adlı eseri her yönüyle ele alınıp tanıtılacak.
Sempozyum 12 Mayıs Cuma günü Saat 09.30'da sergi açılışıyla başlayacak. Sergide İranlı sanatçı Helen İoseliani'nin Kaplan Postlu Şövalye'deki aforizmaları içeren kaligrafi örnekleri, Kaplan Postlu Şövalye'nin dünyanın farklı dillerindeki baskıları, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları Gürcü Kaligrafisi örnekleri ve geleneksel Gürcü kıyafetleri yer alacak.
Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Kaf Dağı müzik grubu bir konser verecek; program Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın başkanlığını yaptığı açılış oturumu ile devam edecek. Öğleden sonra düzenlenecek iki oturumda konuşmacılar, Şota Rustaveli ve Kaplan Postlu Şövalye'yi tarihsel ve edebî boyutuyla ele alacaklar.
Katılımcılara ve Düzce halkına güzel ve neşeli bir zaman geçirmek adına akşam saat 20.00-22.00 arasında "Konser ve Şiir Dinletisi" gerçekleştirilecek. Akşam programı "Göç" konulu kısa bir filim gösterimi ile başlayacak, Düzce Gürcü Kültür Derneği Korosu ve Folklor Ekibi'nin sunacakları konser ve gösterilerle devam edecek. Ayrıca Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri de programda Gürcüce şiirler okuyacaklar. Sabahki programa katılamayan ya da Gürcü şarkıların yeniden dinlemek isteyenler için Kaf Dağı müzik grubu akşamki programda bir kez daha sahne alacak.
Sempozyumun ikinci günü iki farklı salonda gerçekleştirilecek olan beş oturum ile devam edecek ve saat 18.00'da kapanış ve değerlendirme oturumu yapılacak. Başta Gürcistan'dan olmak üzere Rusya ve İran'dan gelecek akademisyenler ile ülkemizin farklı üniversitelerinden katılacak bilim insanlarının katılımıyla Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu"nun üçüncü günü, Düzce tabiat gezisi ve Güzeldere şelalesi ziyaretiyle son bulacak.
(AY)

10.05.2017 12:51:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce'deki silahlı kavga
YEREL

DÜZCE'DEKİ SİLAHLI KAVGA
Kermeslere çözüm arayışı
YEREL

KERMESLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI
Usulsüz parklara ceza yağdı
YEREL

USULSÜZ PARKLARA CEZA YAĞDI
Uygulamalı şifalı ürünler
YEREL

UYGULAMALI ŞİFALI ÜRÜNLER
Ak Parti Merkez ilçe danışma toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI
Tekstil öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşuyor
YEREL

TEKSTİL ÖĞRENCİLERİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR
Düzce Üniversitesi öğrencileri fikri yarışmasına damgasını vurdu
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ FİKRİ YARIŞMASINA DAMGASINI VURDU
TOKİ kaldırımları yapılıyor
YEREL

TOKİ KALDIRIMLARI YAPILIYOR
Düzce Belediyesi ağaçlandırma için ihale açılıyor
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ AĞAÇLANDIRMA İÇİN İHALE AÇILIYOR
Düzce Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kutlandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI
Düzce Üniversitesi ev sahipliği yaptı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Başkan Keleş Berat kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Annem Varsa Bende Varım projesi genişliyor
YEREL

ANNEM VARSA BENDE VARIM PROJESİ GENİŞLİYOR
Vali Dağlı, &quot;İller Bankası'ndan destek isteyeceğiz&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI, "İLLER BANKASI'NDAN DESTEK İSTEYECEĞİZ"
Düzce'de iş kazası: 1 ölü
YEREL

DÜZCE'DE İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Düzce'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY DAVASI
Düzce'de sağanak ve dolu yağışı
YEREL

DÜZCE'DE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI
Vali Zülkif Dağlı'dan Başkan Yiğit'e ziyaret
YEREL

VALİ ZÜLKİF DAĞLI'DAN BAŞKAN YİĞİT'E ZİYARET
AK gençlerden köy okullarına destek
YEREL

AK GENÇLERDEN KÖY OKULLARINA DESTEK
Düzce Belediyesi Şehitler Parkındaki eksiklikleri gideriyor
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİTLER PARKINDAKİ EKSİKLİKLERİ GİDERİYOR
eclis üyesi Ayhan Cicu'ye mecliste sürpriz doğum günü
YEREL

ECLİS ÜYESİ AYHAN CİCU'YE MECLİSTE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!