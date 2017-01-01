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Düzce Üniversitesinden uluslararası Şota Rustaveli 850. yılı sempozyumu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu'nu 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında uluslararası bir katılımla gerçekleştiriyor.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve üç gün sürecek olan sempozyumda, 12. yüzyılın ünlü Gürcü bilgesi ve yazarı Şota Rustaveli ve konusu dostluk ve sevgi olan Kaplan Postlu Şövalye (Vephistkaosani) adlı eseri her yönüyle ele alınıp tanıtılacak.

Sempozyum 12 Mayıs Cuma günü Saat 09.30'da sergi açılışıyla başlayacak. Sergide İranlı sanatçı Helen İoseliani'nin Kaplan Postlu Şövalye'deki aforizmaları içeren kaligrafi örnekleri, Kaplan Postlu Şövalye'nin dünyanın farklı dillerindeki baskıları, Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları Gürcü Kaligrafisi örnekleri ve geleneksel Gürcü kıyafetleri yer alacak.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Kaf Dağı müzik grubu bir konser verecek; program Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın başkanlığını yaptığı açılış oturumu ile devam edecek. Öğleden sonra düzenlenecek iki oturumda konuşmacılar, Şota Rustaveli ve Kaplan Postlu Şövalye'yi tarihsel ve edebî boyutuyla ele alacaklar.

Katılımcılara ve Düzce halkına güzel ve neşeli bir zaman geçirmek adına akşam saat 20.00-22.00 arasında "Konser ve Şiir Dinletisi" gerçekleştirilecek. Akşam programı "Göç" konulu kısa bir filim gösterimi ile başlayacak, Düzce Gürcü Kültür Derneği Korosu ve Folklor Ekibi'nin sunacakları konser ve gösterilerle devam edecek. Ayrıca Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri de programda Gürcüce şiirler okuyacaklar. Sabahki programa katılamayan ya da Gürcü şarkıların yeniden dinlemek isteyenler için Kaf Dağı müzik grubu akşamki programda bir kez daha sahne alacak.

Sempozyumun ikinci günü iki farklı salonda gerçekleştirilecek olan beş oturum ile devam edecek ve saat 18.00'da kapanış ve değerlendirme oturumu yapılacak. Başta Gürcistan'dan olmak üzere Rusya ve İran'dan gelecek akademisyenler ile ülkemizin farklı üniversitelerinden katılacak bilim insanlarının katılımıyla Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu"nun üçüncü günü, Düzce tabiat gezisi ve Güzeldere şelalesi ziyaretiyle son bulacak.

(AY)



10.05.2017 12:51:05 TSI

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