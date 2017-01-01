Organik sebze fideleri, Emet köylü pazarında
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde organik sebze fidelerinin köylü pazarında satışa sunulduğu bildirildi.
Emet ilçesinde Şubat ayında ekimi yapılan sebze tohumları fide haline geldikten sonra, Emet köylü pazarında satışa sunuluyor.
Özellikle Emet çay evlerinde organik sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlar, köylü pazarına gelerek istediği organik sebze fidesini satın alabiliyor.
Sebze fidesi üreticileri, en çok Emet'e has yerli domates fidesinin rağbet gördüğünü belirterek, domates fide fiyatlarının 2,5 ila 5 TL. arasında satıldığını ifade ettiler.(EFE)
10.05.2017 12:52:09 TSI
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