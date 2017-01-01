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Hakkari'de 'Sağlık İçin Hareket Et' yürüyüşü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:04
Hakkari'de 'Sağlık İçin Hareket Et' yürüyüşü
Hakkari'de 'Sağlık İçin Hareket Et' yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, toplum sağlığı ve aile sağlığı personeli katıldı. Sağlık İçin Hareket Et pankartı eşliğinde çevre yolu üzerinde bulunan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, valilik önünde sona erdi.
Burada kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Bekir Abacı, "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği hakkında bilgiler vererek, kendisinin de günde 3 kilometre yürüdüğünü söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise, 10 Mayıs'ın Dünya Hareket Günü olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışlar ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs günü Sağlık İçin Hareket Et Günü olarak belirlendiğini belirttiler.
(FT-MSA-Y)

10.05.2017 13:14:08 TSI
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