Baştuğ çiftçi bayramını çiftçinin ayağına giderek kutladı

- Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Çiftçi Bayramı kapsamında tütün işçilerini tarlada ziyaret ederek hem çiftçi bayramını kutladı, hem de işçilere eşarp hediye etti.



MUĞLA (İHA) - 14 Mayıs'ta Ankara Tandoğan meydanında Türkiye genelinden gelecek çiftçilerle 'Çiftçi Bayramı' kutlamaya hazırlanan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin hazırlıklarını yapan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Ankara kutlamalarından önce Muğla'da tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçi Bayramı etkinlikleri kapsamında tütün işçilerini tarlada ziyaret eden Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, çalışan tütün işçilerinin hem bayramını kutladı, hem de eşarp hediye etti. Erkek işçilere de hasır şapka hediye eden Menteşe Ziraat Odası Başkanı 14 Mayıs'ta Ankara Tandoğan Meydanında yapılacak 14 Mayıs Çiftçi Bayramı kutlamalarını Muğlalı çiftçileri davet etti.

Baştuğ, kırsal alandan şehre göçün önlenmesinde en önemli faktörün gençleri toprağı, doğayı, hayvanı, bitkiyi sevindirmekten geçtiğini belirtti. Baştuğ, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin üretim ve verimliliğinin artırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınmasının ve tarımsal kalkınmadaki önemine dikkat çekti. Baştuğ, "Ekonomimiz içinde önemli bir yere sahip olan tarım sektörünün sorunlarının çözülerek iç tüketim yanında uluslararası pazarları hedefleyen bir üretimin sağlanması, çiftçilerin sorunlarını bilerek buna uygun gerçekçi çözümler üreten sürdürülebilir tarım politikalarıyla mümkün olacaktır" dedi.

Dünyadaki açlık ve dengesiz beslenme sorunlarının çözümü tarımsal üretimle mümkün olduğunun altını çizen Baştuğ, "Tarım sektörünü harekete geçirerek, üretimi gerçekleştirecek güç çiftçilerdir. Yediğimiz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada, giydiğimiz her kıyafette çiftçimizin hakkı ve alın teri vardır. Bu özel günlerini yürekten kutlayarak çiftçilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" diye konuştu.

Menteşe Ziraat Odası olarak çiftçinin her zaman yanında yer aldıklarını belirten Mehmet Baştuğ, "Muğla'daki tüm Ziraat Odaları ile birlikte geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Koordinasyon Kurulu toplantısında her ilçe Oda başkanımızın yöresinde çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini ortaya koymuştuk. Bu sorunların çözümü için Genel Merkezden yönetim kurulu üyemiz bizi ziyaret etti ve sorunları yerinde tespiti için oda başkanı arkadaşlarımızı dinledi. Bizim tek bir talebimiz var o da toplumun her kesimini yakından ilgilendiren ve üreten çiftçilerimizin sorunlarının bir an önce çözüm bulması" dedi.

