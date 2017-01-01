Sinop'ta yunuslar sahile vurdu
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta 2 yunus sahile vurdu.
Yunusların sahile vurmasıyla ilgili açıklama yapan Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, her sene bu aylarda yunusların sahile vurduğunu söyledi. Başkan Bayrak Açıklamasında, "Yunuslar denizlerde ağlara takılmış, birkaç gündür hava şartları sert olduğu için kendini sahile vurmuş ya da kendi aralarında kavga etmiş olabilir. O sebepten kara vurmuş olabilir. Bunlar denizlerde gördüğümüz intihar eylemi olabilir. Yunuslar eşlerini veya yavrularını kaybettiğinde böyle intihar eğilimlerinde bulunduğunu gerek biz gerek balıkçılar bu vakayı bilirler. Tahminimce böyle bir şey olmuş olabilir."dedi.
Sahile vuran yunuslar belediye ekiplerince kamyonetlere yüklenip götürüldü.
(OSM-SLH-Y)
10.05.2017 13:43:41 TSI
NNNN