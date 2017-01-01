ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:52
Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - İş sağlığı ve güvenliği haftası nedeniyle, Medicalpark Karadeniz Hastanesi tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.
Ortahisar Belediyesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, personelin iş yaparken dikkat etmeleri gereken durumlar ve kişisel sağlıklarını korunmaları konusunda İş Güvenliği Uzmanı Ümit Aydın tarafından eğitim verildi.
Eğitimde, özellikle sahada çalışma sırasında yapılan yanlışlar, uyulması gereken kurallar ve kullanılan malzemelerdeki uyarı işaretlerinin ne anlama geldiği görsel ve uygulamalı sunum ile anlatıldı. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.
(EK-ÖS-Y)

10.05.2017 14:01:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ticari taşıtlarda denetimler başladı
YEREL

TİCARİ TAŞITLARDA DENETİMLER BAŞLADI
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Medical Park Arena'nın çatısı rüzgarda hasar gördü
YEREL

MEDİCAL PARK ARENA'NIN ÇATISI RÜZGARDA HASAR GÖRDÜ
Saklı cennet &quot;Çal Mağarası&quot; onarıldı
YEREL

SAKLI CENNET "ÇAL MAĞARASI" ONARILDI
Çal Mağarası bakıma alındı
YEREL

ÇAL MAĞARASI BAKIMA ALINDI
Trabzonspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Trabzon'da 23 Nisan'daki şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL

TRABZON'DA 23 NİSAN'DAKİ ŞİDDETLİ FIRTINANIN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Maçka'da yangın
YEREL

MAÇKA'DA YANGIN
Hayrat'ta köy köy, ev ev dolaşıldı, engelliler tespit edildi, sporla buluşturuldu
YEREL

HAYRAT'TA KÖY KÖY, EV EV DOLAŞILDI, ENGELLİLER TESPİT EDİLDİ, SPORLA BULUŞTURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!