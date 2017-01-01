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Kızılaydan gıda ve giyim yardımı



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Türk Kızılayı Bulanık Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan 190 aileye kavurma ve 600 aileye ise elbise yardımı yapıldı.

Kızılay Bulanık Şubesi, üç aylar dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi 190 aileye kavurma ve 600 aileye de giyim yardımı yaptı. Kızılay Bulanık Şube Başkanı Seracettin Yılmaz, kavurma ve kıyma konserveleri ile giyim yardımını aileleri ulaştırdı.

Şube Başkanı Seracettin Yılmaz, Türk Kızılayının misyonuna uygun olarak fakirlerin sofralarına yardım elini uzatmaya devam ettiğini belirtti. İlçedeki 190 aileye kıyma ve kuşbaşı konservesi ile giyim malzemesi dağıttıklarını ifade eden Yılmaz, "Genel merkezimiz tarafından gönderilen kavurmalar ve elbiseler, ihtiyaç sahibi ailelere muhtarlar vasıtasıyla ulaştırıldı. Bizlere yardımcı olan mahalle muhtarlarına teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti ve çabası gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz. Türk Kızılayının misyonuna uygun olarak onların sofralarına yardım elimizi uzatmak istiyoruz" dedi.

(MSA-Y)



10.05.2017 14:15:11 TSI

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