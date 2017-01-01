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Sinop'ta sağlık için hareket

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:34
Sinop'ta sağlık için hareket
Sinop'ta sağlık için hareket

(Fotoğraflı)

Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü "Sağlık İçin Hareket Et" sloganıyla etkinlik düzenledi.
İskele Meydanı'nda Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla stant açıldı. Program, Yıldıray Küçük'ün zumba dansıyla başladı. Alanda bulunanlar Yıldıray Küçük'e eşlik etti. Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Alkan ve meydanda toplananlar ellerinde pankartlar İskele Meydanı'ndan Kütüphane mevkisine kadar yürüdü. Yürüyüşte engellileri yormamak için kütüphanenin olduğu yerden dönülerek İskele Meydanı'nda son buldu.
Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinin katılımcılara çeşitli ikramları ile program sona erdi.
(OSM-SLH-Y)

10.05.2017 14:43:06 TSI
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