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Kulalılar sağlık için yürüdü



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla "Kula Yürüyor Sağlığını Koruyor" adıyla yürüyüş düzenlendi.

Kula Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ile Kula Gençlik Merkezi liderliğinde düzenlenen yürüyüşe, Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Kula Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Dr. Merve Mert, Gençlik Merkezi Kula Lideri Selçuk Şentürk, öğretmenler, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kula Yunus Emre Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Yunus Emre ve Hamdullah Caddesinde devam ederek, yine Kent Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Kula Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Dr. Merve Mert, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisinin hareket olduğuna değinerek, hareketsiz yaşamın modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi durumunda olduğunu vurguladı. Türkiye'de 2010 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre bireylerin yüzde 72'sinin düzenli fiziksel aktivite yapmadıklarının belirlendiğini ifade eden Dr. Merve Mert, "Fiziksel aktivitenin artırılması sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. 2010 yılında Bakanlığımız tarafından 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' oluşturulmuştur" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan program ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nde fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapmak için bu yürüyüşü Kula'da düzenlediklerini kaydeden Mert, bireylerin her gün 10 bin adım atması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

(HY-ÖND-Y)



10.05.2017 14:45:49 TSI

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