ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da 'El Sanatları ve İpek Koza' sergisi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:37
Van'da 'El Sanatları ve İpek Koza' sergisi
Van'da 'El Sanatları ve İpek Koza' sergisi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki İMKB Fen Lisesi tarafından 'El Sanatları ve İpek Kozası' sergisi açıldı.
Van AVM'de yapılan serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakin Sığınç, Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Karaman, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor ve kursiyerler katıldı. Kurs Hocası Elif Asıltaş, el sanatlarında özellikle ipek kozasına dikkat çekerek, bunun işlenmesi ile çok farklı ve güzel şekillerin ortaya çıktığını söyledi. Geleneksel el sanatlarında ipek kozası üzerine sergi açtıklarını belirten Asıltaş, "Temel amacımız el sanatlarını insanlara hatırlatmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu sayede bayanlar ek gelir kazanma şansı bulabiliyor. Özellikle el sanatları nakışlarında ipek kozaya çok önem veriyoruz ve bu konuda çok iddialıyız. Kurslarımızı yaygınlaştırarak bayanlara farklı imkanlar sunmak bizi memnun ediyor" dedi.
(MSA-Y)

10.05.2017 14:47:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Taşyapan'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Çatak Belediyesinden &quot;Hoş Geldin Bebek&quot; ekibi
YEREL

ÇATAK BELEDİYESİNDEN "HOŞ GELDİN BEBEK" EKİBİ
15 Temmuz Derneğinden Başkan Karael'e ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN BAŞKAN KARAEL'E ZİYARET
YYÜ'de &quot;Trafikte Saygı&quot; sempozyumu
YEREL

YYÜ'DE "TRAFİKTE SAYGI" SEMPOZYUMU
Başkan İlhan'dan kandil mesajı
YEREL

BAŞKAN İLHAN'DAN KANDİL MESAJI
Müftülerden Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

MÜFTÜLERDEN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Van'da &quot;en güzel buzağı&quot; yarışması
YEREL

VAN'DA "EN GÜZEL BUZAĞI" YARIŞMASI
Berat Kandili mesajları
YEREL

BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Van Büyükşehir Belediyesinden sıkı denetim
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SIKI DENETİM
Aileler arasındaki husumeti barış yemeği bitirdi
YEREL

AİLELER ARASINDAKİ HUSUMETİ BARIŞ YEMEĞİ BİTİRDİ

Van İnşaat ve Mobilya Fuarı kapılarını açıyor
YEREL

VAN İNŞAAT VE MOBİLYA FUARI KAPILARINI AÇIYOR
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

GENEL SEKRETER YARDIMCISI TAMER ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Edremit'te çiçek fideleri dikimi
YEREL

EDREMİT'TE ÇİÇEK FİDELERİ DİKİMİ
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
YEREL

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
Sınırda yakalanan Afgan göçmenlere Mehmetçikten yardımeli
YEREL

SINIRDA YAKALANAN AFGAN GÖÇMENLERE MEHMETÇİKTEN YARDIMELİ
Çatak'ta eğitim toplantısı
YEREL

ÇATAK'TA EĞİTİM TOPLANTISI
TÜRÇEV heyetinden Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

TÜRÇEV HEYETİNDEN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HURDALARI EKONOMİYE KAZANDIRIYOR
Başkan Vekili Akgül kilim dokuyup yemek pişirdi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ AKGÜL KİLİM DOKUYUP YEMEK PİŞİRDİ
Çatak'ta yılsonu sergisi
YEREL

ÇATAK'TA YILSONU SERGİSİ
Akdamar Adası'nda çok dilli konser
YEREL

AKDAMAR ADASI'NDA ÇOK DİLLİ KONSER
Başkale'deki şifalı su kaynakları ilgi görüyor
YEREL

BAŞKALE'DEKİ ŞİFALI SU KAYNAKLARI İLGİ GÖRÜYOR
Aslan ve Uçar'dan Çelebi'ye ziyaret
YEREL

ASLAN VE UÇAR'DAN ÇELEBİ'YE ZİYARET
Gürpınar'da barış töreni
YEREL

GÜRPINAR'DA BARIŞ TÖRENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!