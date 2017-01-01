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Van'da 'El Sanatları ve İpek Koza' sergisi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki İMKB Fen Lisesi tarafından 'El Sanatları ve İpek Kozası' sergisi açıldı.

Van AVM'de yapılan serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakin Sığınç, Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Karaman, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor ve kursiyerler katıldı. Kurs Hocası Elif Asıltaş, el sanatlarında özellikle ipek kozasına dikkat çekerek, bunun işlenmesi ile çok farklı ve güzel şekillerin ortaya çıktığını söyledi. Geleneksel el sanatlarında ipek kozası üzerine sergi açtıklarını belirten Asıltaş, "Temel amacımız el sanatlarını insanlara hatırlatmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu sayede bayanlar ek gelir kazanma şansı bulabiliyor. Özellikle el sanatları nakışlarında ipek kozaya çok önem veriyoruz ve bu konuda çok iddialıyız. Kurslarımızı yaygınlaştırarak bayanlara farklı imkanlar sunmak bizi memnun ediyor" dedi.

(MSA-Y)



10.05.2017 14:47:11 TSI

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