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Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'nun Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Mehmed Ali Saraoğlu yayınladığı Berat Kandili mesajında; "Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat gecesi, inananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Yaratıcının sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini hatırlatan bir zaman dilimidir. Mübarek gün ve geceler, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi korumamıza vesile olan özel günlerdir. Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevmeli, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakârlığa dönüştürerek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Berat Kandil'inizi tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin tüm İslam âlemine, milletimize ve Gediz'imize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. (EFE)



10.05.2017 15:08:11 TSI

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