Meram'da Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisinin temeli atıldı

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesi'nde yaptırılacak ve Hz. Mevlana'nın müritlerinden Fahrünnisa Hatun'un isminin verildiği sosyal tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tüm dünyayı etkisi altına alan fikirleriyle, müstesna bir şahsiyet olan Hz. Mevlana ile birlikte pek çok gönül insanı, mana eri ve irfan mimarlarının bu topraklarda filizlendiğini belirterek, "Hikmet pınarlarından, aşk deryasından şehrin beslendiği Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi, Sadreddin-i Konevi, Ateşbaz-ı Veli ve pek çok velinin yanı sıra Fahrünnisa Hatun gibi müstesna kadın veliler de vardır. Temelini attığımız bu tesisin bahçesinde metfun olan Fahrünnisa Hatun, Selçuklu dönemi Konya'sında yaşamış Allah dostlarından biridir. Asıl adı 'Nizam Hatun' olan kadın velinin, Hz. Mevlana'nın ilk kadın müridi olduğu Ahmet Eflaki'nin 'Ariflerin Menkıbeleri' eserinde zikredilir. Veli ve kamil bir kadın olan Fahrünnisa Hatun için zamanının Rabiası denmektedir. Hz. Mevlana'nın ziyaret ettiği sayılı kişilerdendir. Tarihimizde ve gönül dünyamızda yer etmiş, inanç turizmi açısından da ziyaretçi alan bu mekanı ihya etmeyi, geçmişimize ve şehrimize bir borç olarak bildik" dedi.



"Yıl sonuna kadar tamamlanacak"

Tesisin özellikleri hakkında da bilgiler veren Başkan Toru, "Bin 960 metrekare arsa üzerinde bin 326 metrekare inşaat alanında bodrum, zemin ve 2 kattan oluşacak yapımızda, çocuklarımız ve gençlerimize yönelik kütüphane, çok amaçlı derslikler, toplantı ve sohbet salonları, fitness ve sağlıklı yaşam salonu, mescit, lavabolar, mutfak, sedirli salon ve sanat galerisi bulunacaktır. Bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz tesisimiz 1 milyon 752 bin TL'ye mal olacaktır. Gençlerimiz, kadınlarımız, bölgede yaşayan insanımızın kullanacağı bu mekanın inşasında hedef, bölgedeki sosyo-kültürel amaçlı tesis eksikliği ve sizlerden gelen taleple birlikte, Fahrünnisa Hatun zaviyesini ziyarete gelen misafirlerin ihtiyacı olan mekanların sağlanması, bölgenin güzelleştirilmesi, bölge insanının sohbetler vasıtasıyla iletişiminin artırılmasıdır" diye konuştu.



"Mimar Sinan kokulu eserlerin temelini atma aşk ve şevkindeyiz"

"Alimlerin, ulemaların, velililerin, erenlerin hayatları ve metfun oldukları kabirleri ile birlikte mübarek ve muazzezdir" ifadelerini kullanan Başkan Toru, "Bizler de şehremin olarak bu ruha yakışır, Mimar Sinan kokulu eserlerin temelini atabilme aşk ve şevkindeyiz. Bu eserlerin vücut bulması ile Akşemseddinlerin bir cemre gibi taze dimağlara düşmesi ve bu mekanlarda Fatih yürekli insanlarımızın yetiştirmesi için ilim, irfan ehli çınarlarımıza davetimiz olacak. İslam şehirlerinin nüvesini, kalbini, toplumsal yaşamın nabzını tutan, tanzim eden cami, medrese, külliye, kütüphane, imaret gibi vakıf eserlerinden biri ya da birkaçı oluşturur. Bugün bu ruhu ve manayı yakalayabilmek ve şehrin siluetinde de mimarimizi yaşatmak adına özel bir çalışma yaptık. Millet olarak zor bir dönem geçirdiğimiz, sinir uçlarımızın test edildiği bu dönemde milletimize has medeniyet iddiamız ile her türlü kültür asimilasyonu ve kültürel emperyalizme karşı tarihimiz ve kültürümüz bu mekanlarda yaşayacak, nefes alacaktır. İnşa ederken, inşa olmaktır gayretimiz. İnşa olurken ve inşa ederken, nesil ihmal etmeden inşa ve ihya etmektir çabamız" şeklinde konuştu.



"Gecemiz ve gündüzümüz Meram'dır"

Meram'da neşter vurulmamış, sorunlarının büyük bölümü çözülmemiş bir karış bile yer bırakmama kararlılığında olduklarını vurgulayan Başkan Toru, "Meram emin ellerde, dualarınız sayesinde çok daha büyük çalışmalara imza atma azmimiz ve kararlılığımız var. Bütün mesaimizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte size daha çok hizmet etmenin çabası için harcamaktayız. Meram ve Meramlı, belediyemiz için, bizler için çalışma ve üretme için adeta arı kovanına dönmüştür. Gecemiz ve gündüzümüz Meram'dır. Bizlere yüklediğiniz sorumluluğun bilincinde olarak vatandaşlarımıza layık olmanın azmi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu konuda tempomuz asla hız kesmeyecektir. Çalışma tempomuz sürekli artacaktır. Tek gayemiz vardır o da, Meram'a ve geleceğe temiz bir iz bırakmaktır. İnsanlar, makamlar gelip geçicidirler ama hizmetler bakidir. Yapılan çalışmaları vatandaşımız da şehir de, tarihte asla unutmaz" ifadelerini kullandı.



"Milleti millet yapan medeniyetlerdir"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ise, milleti millet yapan medeniyetler olduğunu dile getirerek, "Asırlarca yoğrula yoğrula, eğrile eğrile olgunlaşan, kendisine değer katan, kültür ve motifleriyle zenginleşen medeniyet bir milletin mayasıdır. Hele bir de İslam gibi bir dinle ulvi bir mertebeyle doruğa ulaştıysa bu medeniyet, hem sosyal hem kültürel hem de barış anlamında dünyaya nam salmayı bilmiştir. Her gittiği yere taşıdığı tüm değeri aktarabilmiştir. Bizim medeniyetimiz tarihin en güçlü, en köklü medeniyetleri arasında başı çekmektedir. Kardeşlik ruhuyla pekişen, dini, ırkı, dili ne olursa olsun bu ruhu şiar edinen bir anlayışla cihan devleti olmuş ve yüzyıllarca ayakta kalmıştır" dedi. Günümüzde ecdaddan devralınan bu mirası en güzel şekilde temsil ederek sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Özöğür, "Ecdadımızın bize bıraktığı kültürümüzü, alışkanlıklarımızı ve en önemlisi mimarisiyle eşsiz mabetleri, hamamları, kervansarayları aslına uygun şekilde restore ederek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Sadece bize bırakılan eserleri korumakla kalmıyor, yeni yapılan eserlerde de Selçuklu ve Osmanlı mimarisini yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün temelini atacağımız bu güzel eserin ilçemize ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyor, başta başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin temeli atıldı. Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde düzenlenen Fahrünnisa Sosyal Tesisi'nin temel atma törenine, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Belediye Başkan Vekili Leyla Erdal, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Koordinatörü Mustafa Torun, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların yöneticileri, teşkilat mensupları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

10.05.2017 15:09:44 TSI

