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İşadamı Akcan Berat Kandili kutlaması

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:13
İşadamı Akcan Berat Kandili kutlaması
İşadamı Akcan Berat Kandili kutlaması

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan mübarek Berat Kandilini kutladı.
İş Adamı Akcan, "Kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen ve mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olan Berat gecesi, inananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlarının affı ve Yüce Yaratıcının sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini hatırlatan ve dualarımızın kabul olduğu kutsal gecelerimizden biridir. Bu geceyi sorumluluk duygusuyla en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
(KA-SD-Y)

10.05.2017 15:21:59 TSI
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