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Kastamonu Kadın Derneği, tanıtım atağına Taşköprü ile başladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:13
Kastamonu Kadın Derneği, tanıtım atağına Taşköprü ile başladı
Kastamonu Kadın Derneği, tanıtım atağına Taşköprü ile başladı

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu Kadın Derneği (Kast-Kader), Kastamonu tanıtımına destek sağlamak için 250 kişilik heyet ile Taşköprü'ye gezi düzenledi. Heyet, Evliyalar Haftası kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Nasrullah Camii'ni de ziyaret etti.
Kast-Kader Başkanı Emine Çelik, Kastamonu tanıtımına destek sağlamak amacıyla düzenledikleri gezi programının önümüzdeki günlerde küçük gruplar halinde devam edeceğini bildirerek, "Kastamonu'nun tanıtımına destek sağlamak için düzenlendiğimiz gezimize Taşköprü'den başladık. Bu noktada Taşköprü Belediyesi ekibi ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan büyük destek sağladılar. İstanbul'daki ilçe belediyelerinden temin ettiğimiz otobüslerle ilçe merkezi, Pompeiopolis Antik Kenti, Kent Tarih Müzesi, Abdal Hasan Köyünün ardından Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Nasrullah Meydanına çizdiğimiz rotadan ziyaretçilerimiz de oldukça memnun kaldı. Bu kapsamda bizde önümüzdeki günlerde bu turumuza devam etme kararı aldık" dedi.
Kastamonu'nun her ilçesinin önemli bir kültüre ev sahipliğini yaptığını vurgulayan Emine Çelik, herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, "Maalesef Kastamonulular olarak kendi ilimizi tanımıyoruz. İlimizin turizmde kalkınmasını tanınmasını istiyorsak önce biz tanımalıyız. Bu kapsamda tüm Kastamonulular, irili ufaklı tüm sivil toplum kuruluşları sorumluluk almalı" diye konuştu.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta Kast-Kader Başkanı Emine Çelik olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Kast-Kader'in gezi programına katılan misafirlere Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde kahvaltı ikram edildi. Dernek Başkanı Emine Çelik desteklerinden dolayı Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a plaket takdim etti. Öte yandan geziye Rumeli Balkan Kadınlar Derneği üyeleriyle katılan Avcılar Belediye Meclis Üyesi Gülten Yarbasan da Başkan Arslan'a kahve fincanı hediye etti.
(Vİ-RFK-Y)

10.05.2017 15:22:03 TSI
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