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SAKEM kursiyerlerinden sergi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:30
SAKEM kursiyerlerinden sergi
SAKEM kursiyerlerinden sergi

(Fotoğraflı)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediyesi bünyesinde bulunan Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) 2016-2017 yılı kurslarında gerçekleştirilen el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerini açmaya devam ediyor.
SAKEM Tarihi Çarşı ve Emek şubelerinin ardından Aşağı Tokatlı şubesinde kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünlerin sergisi düzenlenen törenle halkın beğenisine sunuldu.
Sergi, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ve SAKEM Koordinatörü Münevver Esen'in katılımıyla açıldı.
Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Bilicioğlu, SAKEM'in 2010 yılından bu yana çok büyük aşama kaydederek alanında bir marka olduğunu söyleyerek, " 2016-2017 yılı kurslarımızın sergi açılışları devam ediyor. Bu sergilerde gerçekten birbirinden güzel eserleri görmekteyiz. Ben başta böyle bir kurumu Safranbolu'muza kazandırdığı için Belediye Başkanımız Dr. Necdet Aksoy olmak üzere tüm hocalarımıza ve SAKEM'i tercih ederek kurslarımıza iştirak eden tüm Safranbolululara teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kursiyerlerin özenle yaptığı ürünlerin bulunduğu sergiyi gezdi.
(AÇ-YE-Y)

10.05.2017 15:39:57 TSI
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