ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Genç, İpekyolu Projesi'ni TMMOB ile masaya yatırdı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:36
Başkan Genç, İpekyolu Projesi'ni TMMOB ile masaya yatırdı
Başkan Genç, İpekyolu Projesi'ni TMMOB ile masaya yatırdı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Mağmat Boğazı'nda yapılacak olan 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'ni TMMOB Trabzon Şubesi ile masaya yatırdı.
TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası Trabzon şube başkanlarıyla İpekyolu Projesi'yle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Genç, kent paydaşlarının projeye katkısının son derece önemli olduğunu belirterek, Trabzon'da daha önce ortak akılla hareket edilmediği için şu anda kentsel dönüşüm projelerinin gündeme geldiğini söyledi. Başkan Genç, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili, "Hiçbir şey yapmasak bile sadece yıksak bu bile şehrimiz için çok önemli bir kazanım olacaktır" dedi.
"Şehir plancıları, mimarlar ve ziraat odalarının aklının olmadığı bir projenin ben çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum" diyen Başkan Genç, "Maalesef daha önceki yıllarda istişareye dayalı bir şehir planlaması yürütülmedi. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz. Bir taraftan yıkarken, diğer taraftan da şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Eğer zamanında planlı, programlı bir kent planlaması yürütülseydi şimdi yıkmak zorunda kalmayacaktık. Mağmat Boğazı'nda inşa edeceğimiz İpekyolu Projemizin mümkün olduğu kadar bu iş ile ilgili odalarımızla istişare ederek onların fikirlerini alarak yürütmek istiyoruz. Çünkü yapacağımız projenin çok uzun yıllar Ortahisar'a hizmet etmesini istiyoruz. Yani yap, boz olmasın istiyoruz, ileriye dönük bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir eserin ortaya çıkması için değerli odalarımızla istişare ediyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Bunun her zaman için çok çok faydasını gördüğümüzü samimiyetle ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.
Trabzon Kent Konseyi Başkanı ve TMMOB Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Yaylalı da, İpekyolu Projesi'nin Trabzon'a çok cazip bir turizm yerleşkesi kazandıracağını kaydederek, "Yeşil ile iç içe olan bir proje. Sportif faaliyetlerden tutunda kültürel ve sanatsal hatta bilimsel etkinliklerin aynı anda yapılabileceği çok boyutlu bir eser ortaya çıkacak. Böylesine büyük çaplı bir projenin yapılacak olmasından son derece memnununuz" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

10.05.2017 15:45:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muharrem Usta'ya plaket
YEREL

MUHARREM USTA'YA PLAKET
Akçaabat'ta miniklere toprak sevgisi aşılandı
YEREL

AKÇAABAT'TA MİNİKLERE TOPRAK SEVGİSİ AŞILANDI
Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL

HASTANE ÇALIŞANLARINA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Ticari taşıtlarda denetimler başladı
YEREL

TİCARİ TAŞITLARDA DENETİMLER BAŞLADI
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Medical Park Arena'nın çatısı rüzgarda hasar gördü
YEREL

MEDİCAL PARK ARENA'NIN ÇATISI RÜZGARDA HASAR GÖRDÜ
Saklı cennet &quot;Çal Mağarası&quot; onarıldı
YEREL

SAKLI CENNET "ÇAL MAĞARASI" ONARILDI
Çal Mağarası bakıma alındı
YEREL

ÇAL MAĞARASI BAKIMA ALINDI
Trabzonspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Trabzon'da 23 Nisan'daki şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL

TRABZON'DA 23 NİSAN'DAKİ ŞİDDETLİ FIRTINANIN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Maçka'da yangın
YEREL

MAÇKA'DA YANGIN
Hayrat'ta köy köy, ev ev dolaşıldı, engelliler tespit edildi, sporla buluşturuldu
YEREL

HAYRAT'TA KÖY KÖY, EV EV DOLAŞILDI, ENGELLİLER TESPİT EDİLDİ, SPORLA BULUŞTURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!