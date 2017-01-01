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Dev mesire alanında sona doğru...

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:40
Dev mesire alanında sona doğru...
Dev mesire alanında sona doğru...
- Başkan Orhan, projeyi adım adım takip ediyor
- Aziziye'yi Erzurum'un ve bölgenin mesire alanı haline getirecek 25 bin metrekarelik dev mesire alanı projesinde sona yaklaşıldı
- Başkan Orhan, çalışmaları yerinde titizlikle inceleyerek, projeyi adım adım takip ediyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin dev yatırımlarından birisi daha hayat buluyor. Ilıca'da yapımı süren 25 bin metrekarelik mesire alanı projesinde sona yaklaşıldı. Yaz sezonunda hizmete açılacak olan mesire alanı, ilçeyi yeniden eski cazibesine kavuşturarak, Erzurum ve bölgenin mesire alanı haline getirecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bölge halkına nefes aldıracak ve Ilıca'yı Erzurum'un mesire alanı haline getirecek, ferah bir sosyal yaşam alanı oluşturduklarını söyledi.
BAŞKAN ORHAN PROJEYİ ADIM ADIM TAKİP EDİYOR
Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Orhan, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projeyi titiz bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Başkan Orhan, "İçerisinde kapalı kamelyaları, çocuk oyun alanları, yürüme yolları, havuzu, dekoratif ağaçları ve ışıklandırmaları bulunan 25 bin metrekare kapalı alana sahip mesire alanı Erzurum ve bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. DAP İdaresi tarafından desteklenen projeyle ilçemiz Erzurum'un nefes alacağı bir sosyal yaşam alanına kavuşacak." dedi.
POTANSİYELLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR
Aziziye'nin termal turizm potansiyeli ile birlikte birçok turizm çeşitliliğini bünyesinde barındıran ender yerleşim alanlarından birisi olduğuna işaret eden Başkan Orhan, bunların başında termal turizm ile birlikte sağlık turizminin geldiğini belirtti. Belediye iştiraklerinden olan Ilıca Termal Tesisleri'nin her gün binlerce yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Orhan, "Mesire alanının tamamlanmasıyla bu sayının daha da katlanacağına inanıyorum. Biz Ilıca'da topyekûn değişim ve dönüşüm hamlesi başlattık. Kentsel dönüşümle birlikte ilçenin çehresini değiştirecek önemli adımlar atıyoruz. Bir diğer hedef mesire alanıydı ve inşallah bu sezon hizmete açacağız. Etaplar halinde sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinin yanısıra, mesire alanı ve diğer dokunuşlarla Ilıca'yı yakın bir süreçte Erzurum'un ve bölgenin en güzel yaşam merkezi ve turizm cenneti haline getireceğiz. Biz ilçemizde bu potansiyeli görüyoruz. İnşallah yakın bir süreçte de ilçemiz özlenen kalkınma ve gelişme sürecini yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Orhan, mesire alanının tamamlanmasıyla oluşacak sosyal canlılığın, ilçe ekonomisine ciddi katma değer sunacağını da sözlerine ekledi.
(ERZ-AT-Y)

10.05.2017 15:49:12 TSI
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