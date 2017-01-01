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Bozyazı'da trafik polislerinden sürücü ve yayalara çikolata ikramı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:44
Bozyazı'da trafik polislerinden sürücü ve yayalara çikolata ikramı
Bozyazı'da trafik polislerinden sürücü ve yayalara çikolata ikramı

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'in Bozyazı ilçesinde denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirerek, çikolata ikram etti.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Toplum Destekli polisler, hafta kapsamında Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülere, trafik kuralları hatırlatıldı. Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı ve bu yılki slogan olan "Trafikte Saygı" çerçevesinde, sürücülerin birbirine karşı saygılı olmaları konularında uyarılarda bulunan polisler, sürücülere kolonya ve çikolata ikram ettiler.
Polislerin verdikleri bilgilerden ve ikramlarından dolayı teşekkür eden sürücüler ise trafikte kurallara uymaya devam edeceklerini söylediler.
Yayalara da çikolata ikramında bulunan polisler, trafikte sürücüler kadar yayalara da önemli görevler düştüğünü, özellikle yaya geçitlerinde ışık varsa mutlaka ışığa uyulmasını, ışık yoksa yolun sağ ve sol yönlerinin kontrol edilerek geçilmesini hatırlatarak, mutlaka trafik kurallarına uymalarını istediler.
(ALT-Y)

10.05.2017 15:53:28 TSI
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