YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan 4. Bölge Okulları 15 Temmuz şehitlerini andı

Kocasinan 4. Bölge Okulları 15 Temmuz şehitlerini andı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4. Bölge Okulları öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı 15 Temmuz resim sergisi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programa Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Müdürü Aydın Kalkan, 4. Bölge Okullarının müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Şiir dinletisinden önce, öğrencilerin, Kasım ayından bu yana hazırladığı 15 Temmuz temalı 48 resimden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4. Bölge Okulları Koordinatörü İbrahim Bişkin, bu tür programların, yeni nesillere tarihi aktarmak adına önemli olduğunu söyledi. Bişkin, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak milletimiz darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi bu millet ile bir kez daha tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Bize düşen de 15 Temmuz'u gelecek nesillere yapacağımız bu tür programlarla aktarmaktır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Kocasinan 4. Bölge Okullarında öğrenim gören öğrenciler, 15 Temmuz temalı şiirleri seslendirdi.

(SK)



10.05.2017 16:08:38 TSI

NNNN

