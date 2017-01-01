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Sürücü kurslarının yöneticileri Başkan Köşker'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yetkilileri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Sürücü kursu yetkilileri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e sürücü kursları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yeni düzenleme ile sürücü kurslarına büyük işler düştüğünü ifade ederek kolaylıklar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(GY-Y)



10.05.2017 16:16:27 TSI

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