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Cizre Belediyesi Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde restorasyon çalışması başlattı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarihi Mir Abdaliye Medresesi ve Mem u Zin Türbesi'nde restorasyon çalışmalarına başladı.

Cizre Belediyesi kentteki tarihi eserlere sahip çıkmaya devam ediyor. Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Restorasyon birimi tarafından Cizre'nin simgelerinden biri olan Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde restorasyon çalışmalarına başladı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve kentin tarihi mirası olan Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrardan ziyaretçilere açılacak.

(AY-AKK-Y)



10.05.2017 16:33:50 TSI

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