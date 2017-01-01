Cizre Belediyesi Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde restorasyon çalışması başlattı
(Fotoğraflı)
Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarihi Mir Abdaliye Medresesi ve Mem u Zin Türbesi'nde restorasyon çalışmalarına başladı.
Cizre Belediyesi kentteki tarihi eserlere sahip çıkmaya devam ediyor. Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Restorasyon birimi tarafından Cizre'nin simgelerinden biri olan Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde restorasyon çalışmalarına başladı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve kentin tarihi mirası olan Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrardan ziyaretçilere açılacak.
(AY-AKK-Y)
10.05.2017 16:33:50 TSI
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