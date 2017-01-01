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Yabancı öğrencilerle kaynaşma programı düzenlendi

- OKÜ eğitim gören 100 civarındaki yabancı öğrenci düzenlenen kaynaşma etkinliğinde bir araya gelerek ülkelerini ve kültürlerini tanıttı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Korkut Üniversitesi'nde (OKÜ) eğitim gören 100 civarındaki yabancı öğrenci düzenlenen kaynaşma etkinliğinde bir araya gelerek ülkelerini ve kültürlerini tanıttı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Osmaniye'de ilk kez düzenlenen etkinlikte OKÜ' de eğitim alan Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Filistin, Gana, Suriye, Özbekistan uyruklu öğrenciler, Atatürk Gençlik Merkezi Spor Salonunda katılımcılara kültürlerini tanıttı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında Kuran tilaveti yapıldı. Daha sonra söz alan UDEF Osmaniye İl Başkanı Hanifi Kaplan hedeflerinin kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu belirterek, dili, dini mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilerin hem misafirleri hem de kardeşleri olduğunu söyledi.

Hz. Adem ve Hz. Havva'dan gelen büyük insanlık ailesinin birer fertleriyiz ifadelerini kullanan Kaplan, "Allah-u Teala bizleri İslam ile kardeş kılmıştır. Bu sebeple tüm dünyaya şunu bilmeli, biz bir milletiz biz kardeşiz, biz bir geleceğiz. İlim için yola cıkmış bu nesil bir kardeştir. Bu kardeşlerimiz gittikleri yerlere yanlarında kendi kültürlerini götürüyorlar, ülkelerini temsil ediyorlar, kültürler arasında köprü olup dünya barışına katkı sağlıyorlar. Mezun olup döndüklerinde ise Benim ikinci Vatanım Türkiye diyorlar. Kalpleri Türkiye ile atıyor. Türkiye sevdalısı yürekler ülkelerinde gelecek neslin yetişmesine katkı sağlıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından yabancı öğrenciler slayt gösterisi eşliğinde ülkelerini tanıttı. Daha sonra Halk oyunları gösterisi sergileyerek kendi kültürlerine özgü şarkılar söyleyerek şiirler okudu.

Yerel kıyafetleriyle misafirleri karşılayan yabancı öğrenciler kendi kültürlerine ait yemeklerini programda katılımcılara ikram ettiler.

(KSM-Y)



10.05.2017 16:46:10 TSI

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