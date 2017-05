YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siverek semt sahası gençlerin hizmetine açıldı

Siverek semt sahası gençlerin hizmetine açıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek'te yapımı tamamlanan semt sahası düzenlenen törenle açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 'her ilçeye semt sahası' projesi kapsamında Siverek'in Ayvanat mahallesinde yapımı tamamlanan tesis, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Mahalle gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Büyükşehir Belediyesi ve Siverek Belediyesi meclis üyeleri ile AK Parti ilçe teşkilatları katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yaparak tüm ilçeler için söz verdikleri semt sahası projelerini birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa gençliği bir bütün olarak Siverek'i, Viranşenir'i, Birecik'i ve Akçakalesi'ne kadar tüm ilçeleri sporla, eğitimle ve nice başarılarla gündeme gelmelidir. Türkiye'nin en genç şehri olan Şanlıurfa'da dinamik bir nüfusa hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çalışkan bir kadro ile görev başındayız. Gençlere yönelik yatırıma her zaman öncelik veren Büyükşehir Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız semt sahasının Siverekli gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Siverek'e hizmet için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Siverek için 2017 yılı planlaması doğrultusunda çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Siverek'te 53 altyapı ekibimiz 53 noktada altyapı çalışmasını tamamladı. Ardından asfaltlama işlemine geçtik ve 15 metre ve üzeri bulvarlarımız Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından asfaltlandı. 15 metre ve altı olan yollarımız ise Siverek Belediyesi tarafından sıcak asfaltla buluşturuldu. Öte yandan Siverek'te atık suyu bağlayabileceğimiz atık su tesisi devreye girdi. İçme suyunu kuyulardan kurtarabilmek için de içme suyu tesisi yapmamız ve Fırat'ın suyunu Siverek'e vermemiz lazım. Ankara'da bunun için çok koşuşturduk. Tüm vekiller ve ilçe belediye başkanımızın da katılımı ile görüşmeler yaptık. Ardından arıtma tesisinin temelini attık ve şu anda inşaatı sürüyor. Bu yıl arıtması olan, arıtılmış su içen, atık su arıtma tesisi tamamen bitmiş bir hizmet sunacağız Sivereklilere. Ve yine Siverek'in iki mahallesinde kapalı semt pazarının yanı sıra çöp aktarma istasyonunu da yapıyoruz. Siverek için hizmetlerimiz bunlarla da yeterli kalmıyor. Halkımızın her anlamda daha ferah bir Siverek'te yaşaması için 130 dönümlük park yapmaya karar verdik. İlçemizden gelen talep doğrultusunda inşallah halk kütüphanesi de yapacağız. Ve yine 6 milyon lira maliyetinde olan 4 bin 900 metrekaresi kapalı alan olan Kültür Merkezimizin de temelini atıyoruz. Tüm yatırımlarımız daha da yaşanabilir bir Siverek içindir" diye konuştu.

Daha kalıcı hizmet sunabilmek için özellikle altyapıda beton yol uygulamasına geçen ve bunu ilk olarak Siverek ve Viranşehir'de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda Siverek'te 460 kilometrelik beton yol yapımını tamamladı.

Kırsal bölgeler için tüm imkanların seferber edildiğini de konuşmasında dile getiren Başkan Çiftçi, "Siverek kırsalı için beton yol uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise Büyükşehir'in Siverek için yoğun mesai harcadığını belirterek Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahanın açılışı yapıldı. Diğer konuklarla birlikte sahanın açılışını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, gençlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra hep birlikte sahada incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, sahada düzenlenen ilk karşılaşmanın açılış vuruşunu gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, ardından Siverek'te yapılması planlanan kültür merkezinin temel atma törenine katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

(BB-SD-Y)



10.05.2017 16:48:15 TSI

NNNN