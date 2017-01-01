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Kayapınar'da 'Sokakta Kültür Sanat' etkinliği



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi "Sokakta Kültür Sanat" etkinliği düzenledi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinliklerde, engelli öğrenciler tarafından sergilenen folklor gösterisi büyük beğeni gördü. Etkinliklerin ilçeye bağlı tüm mahallelerde yapılacağı belirtildi.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce, 'Sokakta Kültür Sanat' etkinliği düzenlendi. Peyas Mahallesi'nde yapılan etkinliğe, mahalle sakinleri büyük katılım sağladı. Etkinlik, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurs gören engelli öğrencilerin folklor gösterisi ile başladı. Büyük bir beğeni toplayan folklor gösterisinin ardından çocuklar için çeşitli minik yarışmalarla devam etti. Çocuklar tarafından ilk kez sokakta resimlerin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler türkü söyledi. Çocuklara "Kahraman Bakkal Süper Markete karşı" adlı tiyatro oyununun bileti hediye verildi. Kayapınar'da ilk kez düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Peyas Mahallesi sakinleri, bu tür etkinliklerin devam etmesini dileyerek, Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'a teşekkür etti.



"Gençleri sanal ortamdan uzaklaştıracağız"

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, belediyesi olarak, etkinlikteki amaçlarının Diyarbakır'ın geleneksek kültürünü her platformda halk ile buluşturmak ve gençleri sokak kültürüne yönelterek sanal ortamdan uzaklaştırmak olduğunu ifade etti. Kılıç, "Kültür sanat etkinlikleri sadece kapalı sahnelerde veya dijital sanal platformda değildir. Gerektiğinde resmin, müziğin, tiyatronun da sokak etkinliklerinde seyirci bulabileceğini göstermek ve sürdürebilirliğini sağlamaktır. Büyük bir ihtiyacın olduğu gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiden de anlaşılmaktadır. Bundan sonra bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Hedefimiz gençlerimize kültürlerini aşılamaktır. Bu konuda Belediye olarak da gereken ne varsa yerine getireceğiz" dedi.

(İHA-MP-Y)



10.05.2017 17:35:45 TSI

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