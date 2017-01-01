ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'da kültür turları başladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:32
Elazığ'da kültür turları başladı
Elazığ'da kültür turları başladı

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Kültür turları' kapsamında kadınlar, Palu ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik tarihi ve turistik mekanları kapsayan "Kültür turları" başladı. İlk tur, Belediye Spor Merkezlerindeki kadınlara yönelik gerçekleştirildi. Gezide kadınlar, Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesi, medreseler, camiler ve birçok türbeyi ziyaret etti.
Düzenlenen kültür etkinliğinden dolayı mutlu olduklarını belirten Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, "Biz de belediye olarak ev sahipliği yapmak istedik. Bu tür gezilerin insanlarımızın ufkunu açacağını, kültür ve turizme çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu tür gezi programlarının bundan sonrada devam ederek Elazığ'ın tüm ilçelerini insanlarımıza tanıtarak en azından insanımızın kendi bölgesindeki tarihi kültürel yerlerin tanıtımına katkı sağlamak için devam etmesi gerektiğine inanıyorum"dedi.
(CK-HİV-Y)

10.05.2017 17:40:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
4 il için toz taşınımı uyarısı
YEREL

4 İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Başkan Yanılmaz, Harput'un UNESCO yolculuğu TGRT ekranlarında anlattı
YEREL

BAŞKAN YANILMAZ, HARPUT'UN UNESCO YOLCULUĞU TGRT EKRANLARINDA ANLATTI
Elazığ Atatürk Stadyumunun son durumu
YEREL

ELAZIĞ ATATÜRK STADYUMUNUN SON DURUMU
Özel çocuklar, özel harekatçılarla buluştu
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR, ÖZEL HAREKATÇILARLA BULUŞTU
Elazığ Adliyesinde basın odası açıldı
YEREL

ELAZIĞ ADLİYESİNDE BASIN ODASI AÇILDI
TSYD İl Temsilciliği'ne Coşkun Kamaç atandı
YEREL

TSYD İL TEMSİLCİLİĞİ'NE COŞKUN KAMAÇ ATANDI
Elazığ'da engellilerden farkındalık yürüyüşü
YEREL

ELAZIĞ'DA ENGELLİLERDEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
Hankendi Belediyespor şampiyonluğu kutladı
YEREL

HANKENDİ BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
Vali Zorluoğlu, konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi
YEREL

VALİ ZORLUOĞLU, KONFERANS SALONU VE TEŞHİR MERKEZİNİ İNCELEDİ
Elazığ'da, hac hazırlık semineri
YEREL

ELAZIĞ'DA, HAC HAZIRLIK SEMİNERİ
Elazığspor'un tecrübeli ismi, Murat Kayalı baba oldu
YEREL

ELAZIĞSPOR'UN TECRÜBELİ İSMİ, MURAT KAYALI BABA OLDU
Elazığ'da 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi
YEREL

ELAZIĞ'DA 'VAKIF MEDENİYET KUDÜS' FOTOĞRAF SERGİSİ
Harput UNESCO Yolunda' istişare toplantısı yapıldı
YEREL

HARPUT UNESCO YOLUNDA' İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Tunceli ve Bingöl için fırtına uyarısı
YEREL

TUNCELİ VE BİNGÖL İÇİN FIRTINA UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!