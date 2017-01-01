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Kaşdemir Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:36
Kaşdemir Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu
Kaşdemir Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan'da Türk şehitliklerini ziyaret etti.
Azerbaycan'da büyük bir ilgiyle karşılandıklarını söyleyen Kaşdemir, "Çok faydalı bir Azerbaycan ziyaretimiz oldu. Azerbaycan ziyaretimizde Türkiye dostu ve cesur yürekli milletvekili Ganire Paşayeva hanımla birlikte Türk Şehitlikleri'ne ziyaretlerde bulunduk. Çanakkale Şehitliklerinden götürdüğümüz toprakları Azerbaycan'da Türk Şehitliklerindeki topraklar ile buluşturduk. Ermeni çetelerinin Türkleri katlettiği ve Kafkas İslam Ordu'ları komutanı Nuri Paşa ve askerinin imdada yetiştiği Kuba ve Bakü'deki şehitlikleri ziyaret ettik. Azerbaycan Türk'lerinin Türkiye'ye ve Çanakkale'ye olan ilgileri muhteşem. Kahraman Milletimizle bir kez daha iftihar ettik. Tüm Azerbaycan Türk'lerini Çanakkale'ye davet ettik" dedi.
(GD)

11.05.2017 09:45:32 TSI
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