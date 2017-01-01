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Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı' konulu seminer



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'büro yönetimi ve yönetici asistanlığı' konulu seminer düzenlendi.

Yazar Ayson Karabağ, Türkiye'de en çok yönetici asistanlığı mesleğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Sekreterlik önemli bir meslektir. Her patronun sekretere ihtiyacı vardır. Eskiden ben sekreterim denemiyordu. Çünkü mahalle baskısı diye bir şey vardı. Fakat Türkiye'de şuan yönetici sekretere, asistan sekretere, santral sekretere, dosya sekretere, uluslararası sekretere ihtiyaç var. Üniversite diplomasını almakla ben işi yapabilirim demekle bir şey olmaz, önemli olan üstüne bir şeyler katabilmektir" dedi

Tasarımcı Sezanur Akay da, "Herkesin bilmesi gereken şeyler var. Sabahları günaydın diyebilmek, aksamları iyi akşamlar diyebilmek, teşekkür edebilmeyi bilmek, özür dilemeyi bilmek ve takdir edebilmek çok küçük şeyler gibi gözüksede çalışma hayatında karşımıza çıkacak olan şeyler. Bir işe başlayacaksanız öncelikle o işi seviyor musunuz en önemli husus budur. Sevdiğiniz işi yapın arkadaşlar işte o zaman yorgunluk hissetmezsiniz. Sevmediğiniz bölümlerde okumayın değiştirin mutlu olabileceğiniz işi yapın zararın neresinden dönerseniz doğru olan budur" diye konuştu.

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil komuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti. (YD-EFE)



11.05.2017 10:15:39 TSI

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