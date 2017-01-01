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Dicle Elektrik İSG uzmanları ve yetkilileri sahada

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:12
Dicle Elektrik İSG uzmanları ve yetkilileri sahada
Dicle Elektrik İSG uzmanları ve yetkilileri sahada

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - İş Sağlığı Güvenliği (İSG) konusunda çalışmalarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) talimatları doğrultusunda yürüten Dicle Elektrik Dağıtım, bu konuda bir otokontrol sistemi oluşturdu.
Kısa süre önce de "WhatsAppİSG Şikayet Hattı" kuran enerji şirketi, verilen eğitimlerin sahada uygulanıp uygulanmadığını uzmanlar ve yöneticileri aracılığı ile sürekli takip ediyor. İSG uzmanları ile yöneticiler, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle de çalışanları sahada ziyaret ederek hem denetim yaptı, hem çalışanlara moral verdi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen saha denetimine Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun, Sistem İşletme Yönetici Hikmet Nite, İdari İşler Yöneticisi Mustafa Bağırsakçı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Mehmet Emin Corku, Fatma Tarhan ve Veysi Almast çalışan işçileri sahada ziyaret etti.
Beraberlerinde getirdikleri çikolatayı çalışan işçilere ikram eden Müdür Yardımcısı Dursun, geniş bir coğrafyada birçok birimle farklı alanlarda müşterilerine hizmet verdiklerini belirterek, "İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda şirketimiz çok hassas. Bununla ilgili eğitimleri yapıyor, tedbirleri alıyoruz. Modern, donanımlı araç, gereç ve malzemeleri kullanarak çalışma koşullarına uygun hareket eden çalışanlarımız ile birlikte en iyi hizmeti vermek için mesai harcıyoruz" dedi.

Mardin'deki ziyaret
Mardin'de de İSG uzmanları Mustafa Aydın, Özcan Taner ve Sistem İşletme Yöneticisi Fırat Kan, sahada çalışan işçileri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundular. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Sistem İşletme Yöneticisi Kan, "İş kazalarına kurban vermek istemiyorsak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmalıyız" dedi.
İSG uzmanı Aydın ve Taner ise, sahada çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulması zorunlu olan kurallar ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Siirt'te saha ziyareti
Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, sistem işletme yöneticisi Raci Nar, İSG uzmanı Metin Atak, şehir şebeke sorumlusu Sabahattin Yıldız ve kırsal şebeke yöneticisi Şerafettin Bingöl, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle sahadaki çalışanları ziyaret ettiler.
Çalışan işçilerle sohbet eden İl Müdürü Obut, şirketin iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem verdiğini belirterek, "Yaptığımız iş oldukça tehlikeli. Bunun için öncelikle iş sağlığı ve güvenliği için verilen malzemelerin kullanılması şarttır. Şirket olarak sizlerin güvenliği noktasında yanındayız. Biz hiç bir çalışanımızın iş kazası geçirmesini istemiyoruz. Bunun için de işlerimizi daha dikkatli ve sorunsuz halletmek durumundayız. Kurallara uymak zorundayız. Çünkü her çalışanımız bizim için önemlidir" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

11.05.2017 10:21:46 TSI
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