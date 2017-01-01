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Malazgirt'te "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlediler.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen yaklaşık 250 öğrenci, 10 bin adım yürüdü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek, toplumun obezite ile mücadelede bilinç düzeyini artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemli olduğunu belirten İbek, "Sağlık Bakanlığımız üç yıl önce sağlıklı beslenme ve obezite ile ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışmada, Türk toplumunun yüzde 72'sinin düzenli fiziksel aktivite yapmadığı ortaya çıkmış. Bir diğer çalışmada da erkeklerin yüzde 20'si obez, kadınların yüzde 40'ı ve ortalama olarak toplumun yüzde 30'u obez çıkmıştır" dedi.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise, obezite tedavisinin en uygun ve en ucuz yönteminin hareket etmek olduğunu ifade ettiler.

(MSA-Y)



11.05.2017 10:57:42 TSI

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