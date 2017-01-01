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Bayburt Üniversitesinde yardım kermesi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi Değişim ve Gelişim Kulübü ile Kent ve Çevre Değerlerini Koruma Kulübü tarafından kermes açılışı gerçekleştirildi. Dede Korkut Külliyesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi önündeki kermese Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile idari ve akademik birçok isim katıldı.

Kermesin açılışında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Kulübü öğretim üyesi ve aynı zamanda keman virtüözü Doç. Dr. Lale Hüseynova bir konser verdi. Bayburt Üniversitesi akademik personeli ve eşlerinin bizzat yaptıkları yiyecek ve giyeceklerin sergilendiği kermesin geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfına teslim edilecek.

(YY-ÖB-Y)



11.05.2017 11:06:35 TSI

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