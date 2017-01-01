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Şampiyon çocuklar Vali Yardımcısı Özer'i ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetiştirme yurtları arasında Antalya'da düzenlenen 5. Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde eden erkek takımı ve dördüncülüğü elde eden kız takımı Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer'i ziyaret etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç, Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdür Yardımcısı Aynur Gülümser, antrenör Gökçe Çevik hazır bulundu.

Özer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklarla sohbet etti.

Devlet korumasındaki çocuklara her türlü imkânın sunulduğunu belirten Özer, "Çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Çocuklarımızın ilgileneceği spor dallarını artıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Ekinci, kurumun çocuk hizmetleri hakkında Vali Yardımcısı Özer'e bilgi verdi. Ekinci, Van'da yapılan 5 . Türkiye Voleybol Bölge Elemeleri Müsabakalarında Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü erkek ve kız voleybol takımları birinciliği elde ettiğini anımsattı.

Ekinci, "Voleybolunun yanı sıra Manisa'da yapılan Badminton müsabakalarında ikinciliği elde ettik. Çocuklarımızı voleybol, badminton, halter ve güreş gibi branşlarda eğitiyoruz. Bu spor dallarında da iddialı sonuçlar elde ediyoruz. Bunun yanında kış sporları konusunda da çalışmalar yapıyoruz, çocuklarımız buz hokeyi eğitimi alıyor" dedi.

Çocuklar ise Vali Yardımcısı Özer'e teşekkür ederek, spordaki hedeflerini yüksek tuttuklarını ifade ettiler.

(ÖB-ÖB-Y)



11.05.2017 11:18:35 TSI

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