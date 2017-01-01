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Bitlis'te tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:12
Bitlis'te tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
Bitlis'te tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı "Itri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi" kapsamında Bitlis'te ekinezya çayı, kekik ve çörek otu dikimi yapıldı.
Proje kapsamda Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyüne ekinezya çayı dikimi, Ahlat'a bağlı Saka köyüne kekik dikimi ve Hizan'a bağlı Gayda köyüne ise çörek otu dikimi gerçekleştirildi. Ekinezya çayı ve kekik dikiminin yaklaşık 5 dekarlık alana yapıldığını Bitlis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Asak, "Bakanlığımızın bu projesiyle çiftçilerimize kolaylık ve yenilik sağlayarak kazanç kapılarını açmış oluyoruz. Umarım yapılan bu emekler bereketini getirir. Bizler her zaman üretenin yanında olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Allah bizleri muvaffak etsin" dedi.
(VO-MSA-Y)

11.05.2017 11:21:27 TSI
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