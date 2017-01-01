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Erdemli Belediyesi, 'Mazide Erdemli' kitabı için imza günü düzenledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:49
Erdemli Belediyesi, 'Mazide Erdemli' kitabı için imza günü düzenledi
Erdemli Belediyesi, 'Mazide Erdemli' kitabı için imza günü düzenledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, emekli öğretmen, araştırmacı, yazar Ahmet Refik Erdem'in kaleme aldığı 'Mazide Erdemli' kitabının basımını yaptırarak imza günü düzenledi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli'yi kültür ve sanat şehrine dönüştürmek için çalıştıklarını ve bunun için çalışan herkese destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
'Mazide Erdemli' kitabı için Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda bir konuşma yapan emekli öğretmen ve araştırmacı, yazar Erdem, kitabın imza gününün Erdemli Akademisi 2017 Çalıştayı ile iç içe olmasının kendisi açısından ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kitabıyla ilgili bilgi veren Erdem, "Bu kitabı yazarken, Erdemli'nin şimdiye kadar geçmişiyle ilgili bilgi veren, topyekun Erdemli'nin geçmişini anlatan eser yoktu. Allah kısmet etti ve bu kitabı yazmak nasip oldu. Bu kitabın yazılmasının asıl sebebi Erdemli'yi anlatan bir kaynak olmayışıydı. Bu konuda geç kalmıştık. Amacım, çocuklarımıza, gençlerimize yerel kültürü, mahalli tarih bilincini kazandırmak, kendi yöresel tarihlerine ve milli tarihlerine ilgi duymalarını sağlamaktır" dedi.
Bu kitapla memleketine olan borcunu bir nebze ödediğini dile getiren Erdem, "Erdemli bizi okuttu, yetiştirdi. Erdemli'ye bu kitabı hediye ediyorum. Tam anlamıyla tarih kitabı diyemeyiz, içinde folklorik bilgiler de var. Bilimsel bir kitap olmaktan ziyade herkesin okuyabileceği bir kitap olması gerektiğini düşündüm. Yazdığım kitabın içeriği gerçek bilgilere dayanmaktadır" diye konuştu.
Belediye Başkanı Tollu da yazarın Erdemli'nin yetiştirdiği önemli değerlerden olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar her yönüyle Erdemli'yi anlatan bir yazılı belgenin olmayışının, Erdemli'yi kültür ve sanat yönünden zayıf durumda bıraktığını vurgulayan Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak Erdemlimizin geleceğine dair ciddi bir çalışmanın içindeyiz. Belediyemizde kurduğumuz birçok birim vasıtasıyla Erdemlimizin bir kültür arşivinin oluşturulması gayretindeyiz. Erdemlimizin inşallah geçmişinden geleceğine umut tutan bu kitabının da vücuda gelmesinde belediyemizin gayreti var. Asıl gayreti olan Ahmet Refik hocamızın kaleme aldığı bu kitabın Erdemlimize katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

11.05.2017 11:57:59 TSI
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