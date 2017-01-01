ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sur, Yenişehir ve Kayapınar'dan Başkan Atilla'ya ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:01
Sur, Yenişehir ve Kayapınar'dan Başkan Atilla'ya ziyaret
Sur, Yenişehir ve Kayapınar'dan Başkan Atilla'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediye başkanlarını makamında ağırladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Sur Belediye Başkanı Kaymakam Bilal Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Kaymakam Mehmet Özel ve Kayapınar Belediye Başkanı Kaymakam Mustafa Kılıç, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Atilla, ziyaret nedeniyle Özkan, Özel ve Kılıç'a teşekkür etti. Görüşmede Özkan, Özel ve Kılıç ise Başkan Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Atilla, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediye başkanları ile bir süre baş başa görüştü. Ziyarette, Diyarbakır Büyükşehir, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinin çalışmaları ile yerel hizmetler görüşüldü.
(İHA-MP-Y)

11.05.2017 12:10:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
DİSKİ okullarda öğrencilerle buluşuyor
YEREL

DİSKİ OKULLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR
Ergani'de 20 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL

ERGANİ'DE 20 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
Bağlar Belediyesi Anneler Günü için etkinlik düzenledi
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESİ ANNELER GÜNÜ İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEDİ
Dicle Elektrik İSG uzmanları ve yetkilileri sahada
YEREL

DİCLE ELEKTRİK İSG UZMANLARI VE YETKİLİLERİ SAHADA
Diyarbakır'da caddeler asfaltlanıyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA CADDELER ASFALTLANIYOR
DÜ'de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması
YEREL

DÜ'DE 'KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA' YARIŞMASI
OSTİM heyetinden DTSO'ya ziyaret
YEREL

OSTİM HEYETİNDEN DTSO'YA ZİYARET
Kayapınar'da 'Sokakta Kültür Sanat' etkinliği
YEREL

KAYAPINAR'DA 'SOKAKTA KÜLTÜR SANAT' ETKİNLİĞİ
Amed Sportif Faaliyetler Erzurum'a gitti
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER ERZURUM'A GİTTİ
Diyarbakır'da planlı bakım kesintisi yaşanacak
YEREL

DİYARBAKIR'DA PLANLI BAKIM KESİNTİSİ YAŞANACAK
Engelliler şarkılar eşliğinde halay çekti
YEREL

ENGELLİLER ŞARKILAR EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİ
Diyarbakır'da şizofren çocuklar tiyatro gösterisi yapacak
YEREL

DİYARBAKIR'DA ŞİZOFREN ÇOCUKLAR TİYATRO GÖSTERİSİ YAPACAK
Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı
YEREL

KULP ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ'NDE TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI AÇILIŞI YAPILDI
Kayapınar'da asfalt atağı sürüyor
YEREL

KAYAPINAR'DA ASFALT ATAĞI SÜRÜYOR
Diyarbakır'da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
YEREL

DİYARBAKIR'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN YANGIN TATBİKATI
Kulp'ta 'Bisiklet kullanmasını bilmeyen kalmasın' projesi
YEREL

KULP'TA 'BİSİKLET KULLANMASINI BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİ
DTB yönetimi üyeleri dinledi
YEREL

DTB YÖNETİMİ ÜYELERİ DİNLEDİ
Diyarbakır'da Engelliler Haftası yürüyüşü
YEREL

DİYARBAKIR'DA ENGELLİLER HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ
Tütün Değerlendirme Komisyonu toplandı
YEREL

TÜTÜN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANDI
Hasta yakınlarına misafirhane tahsisi
YEREL

HASTA YAKINLARINA MİSAFİRHANE TAHSİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor