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Sur, Yenişehir ve Kayapınar'dan Başkan Atilla'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Sur Belediye Başkanı Kaymakam Bilal Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Kaymakam Mehmet Özel ve Kayapınar Belediye Başkanı Kaymakam Mustafa Kılıç, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Atilla, ziyaret nedeniyle Özkan, Özel ve Kılıç'a teşekkür etti. Görüşmede Özkan, Özel ve Kılıç ise Başkan Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Atilla, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediye başkanları ile bir süre baş başa görüştü. Ziyarette, Diyarbakır Büyükşehir, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinin çalışmaları ile yerel hizmetler görüşüldü.

(İHA-MP-Y)



11.05.2017 12:10:40 TSI

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