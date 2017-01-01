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Ergani'de 20 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle 20 engelliye Kızılay tarafından gönderilen 20 tekerlekli sandalye ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gönderilen 150 Kızılay alışveriş kartı dağıtıldı.

Ergani İlçesi Kızılay Şubesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kızılay Genel Başkanlığı tarafından gönderilen 20 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti. Sandalyelerin yanı sıra her biri 120 TL değerinde olan 150 Kızılay alışveriş kartı da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ergani Kızılay Şube Başkanı Süleyman Aslan, Engelliler Haftası nedeniyle daha önceden isimleri belirlenmiş engellilere ve ihtiyaç sahiplerine sandalye ve alışveriş kartlarını teslim ettiklerini ifade ederek, "Başta Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(EK-MP-Y)



11.05.2017 12:11:25 TSI

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