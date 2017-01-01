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Afşin'de öğrenciler deprem paniği yaşadı

- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Fethullah Arslantaş

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saat 09:13'de meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, öğrenciler arasında paniğe neden oldu.

Dersteyken sarsıntıyı hisseden öğrenciler panikle okul bahçesine çıktı. Dışarı çıkan öğrenciler, okul önlerinde bir süre bekledikten sonra tekrar yarım kalan derslerine devam etti.

Olası bir durum için öğrencileri uyaran okul idaresi, öğrencilere panik yapmamalarını, sakin olmaları tavsiyesinde bulundu.

(FTA-Y)



11.05.2017 12:17:40 TSI

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