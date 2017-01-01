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Yavuzeli'de Beraat Kandili dolu dolu Kutlandı



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) -Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Beraat Kandili gündüz oruç tutularak, gece ise namaz kılınıp, dualar edilerek, dolu dolu geçirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de Beraat Kandili, dua ve ibadetlerle kutlandı. Gündüz oruç tutan ilçe halkı akşam ise ellerini açarak, dualar etti. Yavuzeliler, kandil gecesinin faziletine nail olmak için namazlar kılındı. Merkez Caminde düzenlenen mevlitte, Cami imam hatipleri Recep Aydın ve Mustafa İlyas tarafından verilen vaaz ve kılınan namaz sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar kadar Kur'an-ı Kerim okundu. Mevlitte ilahiler okunup, tekbirler de getirildi.

(SD-Y)



11.05.2017 12:32:15 TSI

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