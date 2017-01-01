Siverek'te Berat Kandili coşkuyla kutlandı
(Fotoğraflı)
Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Ramazan ayının gelişinin müjdeleyicisi olan Berat Kandili Siverek ulu camisinde okunan mevlit ve dualarla kutlandı.
İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan tarihi ulu camide toplanan vatandaşlar, Siverek Müftülüğü tarafından düzenlenen programla, berat gecesini ibadet ve dualarla eda eti. Siverek Müftüsü Burhan Barut'un Berat kandilinin önemini anlattığı hutbe sonrasında, Diyanete bağlı imamlar tarafından mevlit okundu. Gece yarısına kadar ibadet eden vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.
Bazı vatandaşlar tarafından, camiden çıkan cemaatte çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(CS-SD-Y)
11.05.2017 12:35:03 TSI
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