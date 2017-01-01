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Çine'de Uğur Öğrencileri Bayrağı 11. sınıflara teslim etti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Çine Uğur Lisesi son sınıf öğrencileri düzenledikleri mezuniyet töreninde hem duygulandırdı hem de davetlileri unutulmaz bir gece yaşattı. Son sınıf öğrencileri tören sonunda Bayrağı 11. sınıf öğrencilerine devrettiler.

Çine Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı gösterisi ayakta alkışlandı. Program kapsamında öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi, Cici Kızlar gösterisi ve Evlilik Kantosu geceyi renklendirdi. Mezun olan 12. sınıf öğrencileri temsili olarak gerçekleştirilen flama teslim töreninde, Türk Bayrağı ve Çine Uğur Lisesi duygusal anlar da yaşandı.

Geceye Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Bölge Koordinatörü Cengiz Altıntaş, Çine Uğur Temel Lisesi Müdürü Şaban Usta'nın yanı sıra öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

(İK)



11.05.2017 12:46:54 TSI

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