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Sarıgöl'e iki gölet için düğmeye basıldı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı ve Karacaali mahallelerindeki tarım alanlarını sulamak amacıyla yapılması planlanan iki göletin etüt çalışmaları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Manisa Müdürlüğünde görevli bir heyet Sarıgöl'e gelerek, göletlerin yapılacağı alanda son incelemelerini yaptı. Heyete, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Etüt çalışması tamamlanan göletler hakkında bilgi veren AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, ''İki mahallemizden gelen talepleri gerekli yerlere ilettik. Başlatılan etüt çalışmaları tamamlandı ve gölet için düğmeye basıldı. Alemşahlı mahallemizde yapılacak olan sulama amaçlı gölet 734 hektarlık tarım alanını sulayacak. Karacaali mahallemizde yapılacak olan gölet ile 313 hektarlık tarım alanı sulanacak. Planları tamamlandı. Manisa DSİ yetkilileri iki gölet için son incelemelerini yaptılar. Önümüzdeki günlerde de gölet yapımına başlanacak. Sulanılabilen tarım arazilerimiz giderek çoğalmakta'' dedi.

(VS-ÖND-



11.05.2017 12:52:01 TSI

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