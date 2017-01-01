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Akseki'de 2 mahalleye kanalizasyon geliyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Güçlüköy ve Bademli Mahallesi'ne 6 milyon 555 bin TL yatırım bedelli 30 kilometrelik kanalizasyon hattı döşüyor.

Antalya ve ilçelerinde kanalizasyonsuz mahalle kalmaması için kent genelinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ASAT, Akseki'nin temiz havası ve muhteşem doğasıyla meşhur bin 400 rakımlı Güçlüköy ve Bademli mahallelerine kanalizasyon çalışması gerçekleştiriyor. ASAT ekipleri bugüne kadar kanalizasyon alt yapısı olmayan her iki mahallede toplamda 9 kilometrelik imalat çalışması yapıyor. 6 milyon 555 bin liraya mal olması beklenen çalışma ile Güçlüköy ve Bademli çağdaş bir alt yapıya kavuşacak. ASAT, çalışma kapsamında hatta 200'lük ve 300'lük HDPE koruge boru kullanılıyor.

(SM-Y)



11.05.2017 13:16:17 TSI

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