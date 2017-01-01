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Tekli: "Üretim Reform Paketi'ni destekliyoruz"



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MERSİN (İHA) - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, yarından itibaren Meclis gündemine gelerek görüşülecek olan 'Üretim Reform Paketi'nin sanayicinin önünü açacağına inandıklarını belirterek, paketi desteklediklerini bildirdi.

MTOSB Başkanı Tekli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Üretim Reform Paketi' ile sanayicilerin maliyetinin, yıllık 1 milyar lira azaltıldığını, yanı sıra sanayicilere yeni teşviklerin de geldiğini ifade etti. Tekli, "Mayıs ayı sonuna kadar yasallaşması beklenen 'Üretim Reform Paketi' ile sanayicilerimizin üzerinden önemli bir yük kalkmasını bekliyoruz. Paketin içerikleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması, sanayicilerimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan enerji sarfiyatında önemli ölçüde azalma demektir" dedi.

Türkiye genelinde 233 milyon lira ödenen hafta sonu çalışma izni alma zorunluluğunun da kaldırılacağını vurgulayan Tekli, "Bizim için bu paketteki en önemli değişiklik ise sanayicilerimizden alınan emlak vergisinin kaldırılması olacaktır. Sanayicilerimiz için büyük bir gider olan emlak vergisinin kaldırılması ile farklı yatırımlar da ortaya çıkacaktır. Yapı denetim bedeli indirimi de yine önemli giderlerimiz arasındaydı. Bu husustaki indirimi de destekliyoruz. Ayrıca her zaman önem verdiğimiz üniversite-sanayici işbirliğinin gelişebilmesi adına yıllık olarak verilecek 342 milyon lira devlet desteği de önümüzdeki dönemlerde ciddi inovatif projelerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 'Üretim Reform Paketi'nin bir an önce yasallaşarak sanayicilerimizin önünü açacak bir şekilde yürürlüğe girmesi en büyük talebimiz" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



11.05.2017 13:16:01 TSI

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