ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:45
Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Güvenli Okul projesi kapsamında Anamur'da bulunan kreşler ve anaokullarında, bilinçlendirme eğitimi verdi.
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere, trafik işaretleri ve levhaları, emniyet kemerinin önemi, karayolu güvenliği ve araçların birbirleri arasındaki geçiş üstünlükleri, yayaların geçitleri kullanırken uymaları gereken kurallar, yaya kaldırımlarının kullanımı anlatıldı.
(ÖZC-Y)

11.05.2017 13:53:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Memiş: &quot;Bakliyat et ürünlerine alternatiftir&quot;
YEREL

MEMİŞ: "BAKLİYAT ET ÜRÜNLERİNE ALTERNATİFTİR"
Belediyeden çiftçilere 260 bin domates fidesi
YEREL

BELEDİYEDEN ÇİFTÇİLERE 260 BİN DOMATES FİDESİ
Tekli: &quot;Üretim Reform Paketi'ni destekliyoruz&quot;
YEREL

TEKLİ: "ÜRETİM REFORM PAKETİ'Nİ DESTEKLİYORUZ"
Başkan Dinçer'den esnafa &quot;Vergide son yapılandırma fırsatını kaçırmayın&quot; çağrısı
YEREL

BAŞKAN DİNÇER'DEN ESNAFA "VERGİDE SON YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI
Yaşlı kadın otobüste unuttuğu &quot;servetini&quot; teslim aldı
YEREL

YAŞLI KADIN OTOBÜSTE UNUTTUĞU "SERVETİNİ" TESLİM ALDI
Anneler, çektikleri fotoğrafları Forum Mersin'de sergileyecek
YEREL

ANNELER, ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI FORUM MERSİN'DE SERGİLEYECEK
Başkan Gültekin: &quot;ABD yanlıştan dönmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN GÜLTEKİN: "ABD YANLIŞTAN DÖNMELİ"
Erdemli Belediyesi, 'Mazide Erdemli' kitabı için imza günü düzenledi
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ, 'MAZİDE ERDEMLİ' KİTABI İÇİN İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ
Başkan Tarhan, Avrupa Bisiklet Yarışmasına katılarak pedal çevirdi
YEREL

BAŞKAN TARHAN, AVRUPA BİSİKLET YARIŞMASINA KATILARAK PEDAL ÇEVİRDİ
Akdeniz Belediyesi, park sayısını artırıyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK SAYISINI ARTIRIYOR
Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla çiftçisine 260 bin domates fidesi dağıttı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAMLIYAYLA ÇİFTÇİSİNE 260 BİN DOMATES FİDESİ DAĞITTI
Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere 50 akülü araç
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİLERE 50 AKÜLÜ ARAÇ
Yaşlı kadın belediye otobüsünde &quot;servet&quot; unuttu
YEREL

YAŞLI KADIN BELEDİYE OTOBÜSÜNDE "SERVET" UNUTTU
Engelli derneğinden Alkış'a plaket
YEREL

ENGELLİ DERNEĞİNDEN ALKIŞ'A PLAKET
Bakliyatta &quot;son kullanma tarihi&quot; yerine &quot;tavsiye edilen tarih&quot; önerisi
YEREL

BAKLİYATTA "SON KULLANMA TARİHİ" YERİNE "TAVSİYE EDİLEN TARİH" ÖNERİSİ
Latif Doğan'dan 'Roza' övgüsü
YEREL

LATİF DOĞAN'DAN 'ROZA' ÖVGÜSÜ
Mersin'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY'NİN MAHREM YAPILANMASI OPERASYONU
Avukatlar tiyatro sahnesinde
YEREL

AVUKATLAR TİYATRO SAHNESİNDE
Bozyazı'da trafik polislerinden sürücü ve yayalara çikolata ikramı
YEREL

BOZYAZI'DA TRAFİK POLİSLERİNDEN SÜRÜCÜ VE YAYALARA ÇİKOLATA İKRAMI
MTOSB Meslek Lisesi öğrencisi, güreşte Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

MTOSB MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİ, GÜREŞTE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
İlaçlama sektörü, merdiven altı firmalar için önlem istiyor
YEREL

İLAÇLAMA SEKTÖRÜ, MERDİVEN ALTI FİRMALAR İÇİN ÖNLEM İSTİYOR
Bozyazılı öğrenciler çocuk oyunları yarışmasında üçüncü oldu
YEREL

BOZYAZILI ÖĞRENCİLER ÇOCUK OYUNLARI YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜ OLDU
Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası
YEREL

KARAYOLLARI GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI
Engelliler Haftası
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”