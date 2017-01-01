Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
(Fotoğraflı)
Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Güvenli Okul projesi kapsamında Anamur'da bulunan kreşler ve anaokullarında, bilinçlendirme eğitimi verdi.
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere, trafik işaretleri ve levhaları, emniyet kemerinin önemi, karayolu güvenliği ve araçların birbirleri arasındaki geçiş üstünlükleri, yayaların geçitleri kullanırken uymaları gereken kurallar, yaya kaldırımlarının kullanımı anlatıldı.
(ÖZC-Y)
11.05.2017 13:53:47 TSI
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